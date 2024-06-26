Фільм є копродукцією Німеччини, Швейцарії, Австрії та Великої Британії

Вийшов український трейлер воєнної драми «Зрадниця», яка вийде в кінотеатрах України з 4 липня.

Берлін, 1940 рік, білявці з арійською зовнішністю забороняють виконувати джаз. Блискуча кар'єра вмить руйнується через те, що Стелла з єврейської родини. Усі спроби сім'ї емігрувати до Америки лишаються марними.

Згодом, коли гестапо починає відкрите полювання, родина потрапляє в пастку. Під тиском дівчина укладає «угоду з дияволом» і погоджується стати агенткою нацистів. Заради власного порятунку вона втирається в довіру до євреїв, які переховуються, та здає їх гестапо. Кожен робить свій вибір, але на совісті цього «янгола смерті» майже 3000 жертв.

Режисером фільму є Кіліан Рідхоф, у головних ролях – Паула Бір, Даміан Гардун, Джоель Басман та інші.