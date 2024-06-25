Героїня Йоганссон має зняти фальшиве приземлення на Місяць

Вишов фінальний український трейлер сатиричної комедії «Забери мене на Місяць» зі Скарлет Йоганссон, Вуді Гаррельсоном і Ченнінґом Татумом в головних ролях. В кінотеатрах України фільм стартує з 11 липня.

Скарлетт Йоганссон та Ченнінґ Татум у гостросюжетній комедії, події якої розгортаються на тлі історичної посадки космічного корабля «Апполон-11» на Місяць. Коли імідж NASA майже зазнав краху, талановита маркетологиня Келлі Джонс розпочинає безпрецедентну промо-кампанію, щоб виправити ситуацію. Цим вона неабияк ускладнює роботу над висадкою усій команді NASA.

Проте коли Білий дім вирішує, що місія є надто важливою аби її провалити, Келлі доручають зняти фальшиве приземлення як запасний варіант. Безкомпромісна боротьба за першість розпочинається.

Режисером фільму є Ґреґ Берлант. Комедія та мелодрама «Забери мене на місяць» є спільним проектом кінематографістів з Великої Британії та США. Про початок роботи над проектом оголосили навесні 2022 року. Виконавиця однієї з головних ролей Скарлетт Йоганссон також стала співпродюсеркою фільму. Знімали стрічку в Атланті наприкінці 2022 року.