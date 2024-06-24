Вийшов український трейлер фільму про надихаючу історії дружби «Мій друг пінгвін» з Жаном Рено у головній ролі. В українських кінотеатрах фільм з’явиться з 15 серпня.

Пінгвіни – дивовижні створіння, відомі своєю вірністю. Стрічка розповідає історію про молодого пінгвіна на ім'я Дін Дін, якого розлучили з рідною зграєю. Одного разу його знаходить рибалка з розбитим серцем, і це стає початком неймовірно міцної дружби.

Режисером цього сімейного фільму став Девід Шурманн.