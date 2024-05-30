Мерве Діздар, нагороджена призом за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі

В обраних українських кінотеатрах 27 червня розпочнуться покази драми «Про траву, що засихає» з програми торішнього Каннського кінофестивалю. Це режисерська, сценарна та монтажна робота турецького кінематографіста Нурі Більґе Джейлана, призера Канн, Берлінале та премії Європейської кіноакадемії, відомого фільмами «Одного разу в Анатолії» та «Зимова сплячка».

Стрічки Джейлана 6 разів висувалися Туреччиною на здобуття премії «Оскар» у номінації «найкращий міжнародний повнометражний фільм». Зокрема на цьогорічну премію Американської кіноакадемії висували й «Про траву, що засихає». Вперше в Україні стрічку покажуть у межах кінофестивалю «Миколайчук Open», який проходитиме в Чернівцях з 15 до 23 червня.

Прокат стрічки обмежений, подивитися її можна буде лише в обраних кінотеатрах у короткий проміжок часу.

У центрі сюжету – молодий вчитель мистецтва Самет, який на четвертому році обов'язкової роботи у віддаленому селі в Анатолії переживає життєву кризу. Втративши надію на краще життя, він зустрічає вчительку Нурай. Чи допоможе ця зустріч подолати його відчай?

У фільмі зіграли Деніз Джелілоґлу та Мерве Діздар, нагороджена призом за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі 2023.

До продюсерської команди ввійшли люди, причетні до створення фільмів «Спенсер: Таємниця принцеси Діани», «Корсет», «Портрет дівчини у вогні», «Трикутник смутку», «Титан» та інших резонансних робіт.