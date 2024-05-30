У прокат вийшов новий фільм Тоні Ноябрьової «Ти мене любиш?». Ще одна картина про наші 90-ті, проте вона не схожа ані на брутального «Носорога», ані на ніжний та гіркий «Я і Фелікс», ані на конструктивно-складну «Ла Полесіаду». Вона і на «Назавжди-Назавжди», що має у скоро завершити панораму дослідження 90-х українськими кінематографістами (наразі), не схожа.

Це своя історія, свій погляд, свої 90-ті й дорослішання. Воно могло б відбудись по великому рахунку будь-де і будь-коли, проте припало на епоху, коли приватні травми та розвал родини співпав з розвалом країни.

Кадр з фільму

У 16-річної Кіри розлучаються батьки. Вона важко переживає цю травму, яка стає тлом для руйнування її власних ілюзій.

Однією з безсумнівних удач картини є запрошення на головну роль акторки Карини Химчук, яка отримала за неї відзнаку Одеського кінофестивалю та премії кінокритиків Кіноколо.

Кіра виросла в родині кінематографістів у великій квартирі, де збираються цікаві люди та не надто переймаються радянським поняттям «дефіцит». Проте щасливе дитинство Кіри обривається раптово. І Кіра реагує так гостро, як тільки можна.

Ще однією принадою картини є те, що вона знята з великою увагою та любов’ю. Кожна дрібниця відповідає часу.

Проте не антураж вирішує. Головним у фільмі «Ти мене любиш?» є безсумнівна любов до історії, героїв і справи, яка робиться. Через історію Кіри Тоня Ноябрьова розповідає про той брак уваги та любові, який так часто згадують, коли говорять про 90-ті. Проте її картина не банальна, вона, при всій універсальності травм (якщо можна так їх кваліфікувати) дуже індивідуальна. Її героїня цікава, а сама історія викликає увагу та змушує за нею стежити.

Фінал режисерка залишає відкритим і питання, винесене у назву, ніби зависає в повітрі.

Кадр з фільму

Прокат картини «Ти мене любиш?» розпочався, тож варто піти у кіно. Тим більше, що попередня картини Ноябрьової «Герой мого часу» буквально розійшовся на цитати. У новому фільмі менше гумору, менше жартів, проте більше емпатії. Це доросліше кіно, яке, без сумніву, вартує уваги. Тим більше, що його світова прем’єра відбулась на Берлінале у програмі Panorama.