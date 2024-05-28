Фільм Анни Бурячкової «Назавжди-Назавжди» вийде у прокат 19 вересня. Картина – повнометражний ігровий дебют режисерки Анни Бурячкової. Історія про покоління міленіалів, яке не знало власних кордонів і дивилося своєму страху в обличчя. Романтизовані підліткові перипетії чи школа виживання?

Ідея фільму, яка належить режисерці Анні Бурячковій, народилася ще близько 10 років тому, і знайшла своє втілення в часи локдауну, під час пандемії ковіду. Тоді, разом зі сценаристкою та режисеркою Мариною Степанською, творчий тандем створив сценарій майбутньої стрічки. Зйомки проходили в 2021 році, а ось активний етап постпродакшну припав на період повномасштабного вторгнення.

«На щастя, знімальний період ми закінчили в грудні 2021 року, а от за монтаж сіли з режисером монтажу Юрієм Резніченко наприкінці січня. Поки розбирали матеріал, настало 24-те лютого. І ми зупинились на тривалий час, майже до літа, адже були розкидані по різним країнам, але найважливіше – у перші місяці повномасштабної війни ми наче втратили будь-який сенс роботи над фільмом. Все це видавалось чимось другорядним на фоні всіх жахів, крізь які ми проходили. Тож цей сенс довелось перевинайти – і мені це вдалось – я раптом усвідомила, що ми, колишні підлітки та молодь 90-х, і є тією рушійною силою, критичною масою змін, боротьби та захисту, бо коли проходиш крізь пекло і нарешті бачиш світло, повертатись в темряву зовсім не хочеться», – каже Анна Бурячкова, режисерка та співавторка сценарію фільму.

Фільм – про «дорослих» підлітків, що порушують правила та поринають у пригоди. Вони усім своїм єством прагнуть нормальності, але при цьому проживать непростий період становлення власного «я»через сотні помилок, що, в силу підліткового максималізму, здаються фатальними. Важливим меседжем авторів у цьому фільмі є те, що нормально помилятися, нормально падати і вставати, нормально рефлексувати і брати свій життєвий досвід із собою в майбутнє.

Авторка розповідає історію цілого покоління через призму компанії підлітків, які шукають заміну батьківській турботі в любовних стосунках і дружбі, та часом звертають зі світлого шляху на звивисті стежки, порослі зрадами, болем та відчаєм.

Легендарні светри «Бойс», кольорові кислотні лосини, різнокольорові олімпійки: усе це прискіпливо шукали художній та костюмерний департаменти для відтворення кінця 90-х в найменших деталях. Цікаво, що художньому департаменту довелося навіть робити ремонт кінця 80-х в одній з київських квартир, де проходили знімання. Буремну атмосферу відтворювали також завдяки прискіпливій роботі зі світлом та кольорами.

Музичний супровід у фільмі – «Океан Ельзи», ТНМК, «Тартак», «Скрябін». Головні ролі у фільмі зіграли українські актори Аліна Чебан («Найкращі Вихідні»), Захар Шадрін («Снайпер. Білий ворон»), Єлизавета Цілик («Носоріг») та інші.Кастинг був масштабним – творці отримали близько 4500 заявок і 1500 з них пройшли кастинг.

Незабаром стрічку буде представлено на фестивалі глядацького кіно Миколайчук OPEN, що пройде в місті Чернівці з 15 до 23 червня. «Назавжди-Назавжди»змагатиметься у міжнародному конкурсі.

Світова прем'єра відбулася на Венеціанському Кінофестивалі в конкурсній програмі Orizzonti Extra в 2023 році.