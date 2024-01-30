«Ти мене любиш?» змагатиметься за перемогу в міжнародному конкурсі Ґетеборзького фестивалю

Фільм Тоні Ноябрьової «Ти мене любиш?» представили на фестивалі в Ґетеборзі. Стрічка змагатиметься за перемогу в міжнародному конкурсі. Головна ідея фільму – кохання потребують усі, незалежно від соціального статусу, віку, умов життя та подій навколо: усі мріють отримати «так» у відповідь на питання «ти мене любиш?». В український прокат фільми має вийти 16 травня 2024.

«Ти мене любиш?» є другим повнометражним фільмом режисерки Тоні Ноябрьової, відомої за стрічкою «Герой мого часу». Головна героїня, 17-річна Кіра, переживає розлучення батьків та стикається із моральними викликами й потребою в прийнятті дорослих рішень, коли у країні відбуваються тектонічні зміни 90-х.

Світова прем’єра відбулася на 73-му «Берлінале» у секції «Панорама». Крім того, картина здобула першість у Міжнародному головному драматичному конкурсі Making way кінофестивалю Off Camera (Польща). Українська прем’єра відбулась на Одеському міжнародному кінофестивалі, де акторка Карина Химчук отримала нагороду за найкращу акторську роботу.

28 січня стрічку «Ти мене любиш?» презентували в межах міжнародної конкурсної програми Ґетеборзького кінофестивалю. Це провідний кінофестиваль Скандинавських країн. Для режисерки Ґетеборг є знаковим містом, адже вона проходила там резиденцію, розробляючи сценарій нового проекту Ukraine Is the Capital of everything, та разом із командою на початку повномасштабного вторгнення працювала над постпродакшеном стрічки.

Карина Химчук отримала приз за найкращу акторську роботи ОМКФ (кадр з фільму)

«Ви будете здивовані, але Ґетеборг – одне з міст у якому створювався мій фільм. Я прожила в прекрасній Швеції прекрасних два місяці, працюючи з скандинавськими колегами над звуком «Ти мене любиш?». Тож я ніколи не забуду їх щирість і професійність, а вони ніколи не забудуть мій борщ, який я їм варила прямо в студії звукозапису. Для мене цей фільм - «прощання з моїми особистими дитячими ілюзіями». Я гадаю, що глядач відчує цей присмак ніжності і суму, коли дерева були великими, а світ безмежним», – розповіла Тоня Ноябрьова.

Тоня Ноябрьова на початку 90-х була дещо молодшою за свою героїню, вона розповідає, що пам’ятає атмосферу та масштабність змін навколо та вважає цю епоху ідеальним тлом для історії про дорослішання, пошуки себе та справжнього кохання. Головна героїня важко переживає розлучення батьків, її світ змінюється одразу в кількох площинах. І пошуки першого кохання серед усіх незрозумілих події навколо та змін усередині — це універсальна історія, зрозуміла кожному незалежно від часу чи країни. Адже люди завжди прагнуть емоційного затишку, хочуть кохати та почуватися коханими.

Автори картини представили перший український офіційний тизер.