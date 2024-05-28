Фільм «Степне» покажуть у конкурсі

До міжнародного повнометражного конкурсу Миколайчук OPEN увійшло 10 фільмів. Серед них учасники головних кіноподій світу, таких як Венеційський кінофестиваль, Берлінале, Локарно, фестиваль у Торонто тощо. Переможця визначить глядацьке голосування, а сам лауреат отримає 1000 доларів та статуетку, «Залізного Миколайчука».

До міжнародного повнометражного конкурсу увійшли:

«Дальній постріл» (The Long Shot, реж. Гао Пенг, Китай, 2023). Кримінальна драма про охоронця державної фабрики, яка стала заманливою здобиччю для дрібних злочинців наприкінці 1980-х;

«Екскурсія» (Excursion, реж. Уна Гуньяк,Франція, Боснія і Герцоговина, Норвегія, Хорватія, Сербія, 2023). Підліткова драма про невзаємне кохання та культуру відміни, заснована на реальній історії;

«Кріпачка» (The Peasants, реж. ДК (Дорота Кобєла) Велчман, Г'ю Велчман, Польща, Сербія, Литва, Україна; 2023). Анімація від творців «З любовʼю, Вінсент» про життя вродливої, але бідної селянки Ягни у 19 столітті;

«Кохання нас врятує» (Düsseldorf, Skåne, реж. Патрік Бломберг Бук, Швеція, 2024). Драматична історія про кохання, мрії і синті-поп, що розгортається у маленькому містечку у 1980-х;

«Метт і Мара» (Mett and Mara, реж. Казік Радванські, Канада, 2024). Історія про стару дружбу двох інтелектуалів, що неочікувано переростає в незручне кохання;

«Мовчання Марії» (Maria’s Silence, реж. Давіс Сіманіс, Латвія, 2024). Чорно-біла драма про видатну латвійську акторку Марію Лейко, яка була репресована радянською владою у 1930-х;

«Назавжди-Назавжди» (реж. Анна Бурячкова, Україна, Нідерланди, 2023). Історія дорослішання та пізнання своїх кордонів підлітками в Україні 90-х від режисерки, яка відома своїми кліпами для Стасік та «Океану Ельзи»;

«Нещадна спека» (Brutal Heat, реж. Альберт Господарськи, Чехія, Словаччина, 2023). Фантастичний фільм про глобальне потепління та бажання, які викликає нещадна спека;

«Палаюча хмара» (The Flaming Shot, реж. Лю Сиї, Китай, 2023). Фільм-казка про заклятого хлопчика, якого врятує лише справжнє кохання;

«Степне» (реж. Марина Врода, Україна, Німеччина, Польща, Словаччина, 2023). Історія чоловіка, який повертається додому з великого міста, щоб доглянути за хворою матір’ю у селі.

«Вже другий рік поспіль ми тримаємо курс на глядацький досвід, тому зібрали дуже різні за жанрами фільми: це й історична драма, й авторська фантастика, й кримінальна драма, і навіть доросла казка. Ці фільми вже мають за плечима суттєву фестивальну історію (є представники країн на “Оскарі” та учасники Берлінале, Венеційського кінофестивалю тощо), але нам важить те, наскільки вони відгукнуться українським глядачам та глядачкам. Також спільним знаменником залишається тема фестивалю, “Переломний момент”, через який проходить кожен герой та героїня відібраних нами фільмів», — коментує програмний директор Алекс Малишенко.

Раніше фестиваль Миколайчук OPEN оголосив перші міжнародні та українські стрічки з програми. У новій секції фантастичного кіно «Під сузірʼям близнюків» покажуть продюсерську роботу Стівена Содерберга «Божественність» (Divinity) та кіберпанк-анімацію «Марс-Експрес», а в межах док секції «Невигадане» відбудеться українська фестивальна премʼєра стрічки «Окуповане місто» оскарівського лауреата Стіва Макквіна та другий фестивальний показ «Мирних людей» Оксани Карпович. В межах національного короткометражного конкурсу покажуть 27 українських фільмів, а ретроспектива цьогоріч наповнена українськими мюзиклами. Відкриє фестиваль режисерська робота Вігго Мортенсена «Мертві не завдають болю», а фільмом-закриттям став український док про Назарія Яремчука «Яремчук: Незрівнянний світ краси».

Фестиваль «Миколайчук OPEN» відбудеться з 15 до 23 червня за підтримки Чернівецької міської ради.