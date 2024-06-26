В Ігоря Щербини (посередині на фото) також конфіскують все майно

Колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігоря Щербину визнали винним у справі про підбурювання до надання 150 тис. доларів колишньому директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі у 2019 році. Про це у середу, 26 червня, повідомили прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Центр протидії корупції.

Колишньому посадовцю присудили шість років в’язниці. Суд також ухвалив конфіскувати все майно Щербини та позбавити його чину старшого радника юстиції. Він має 30 днів на те, щоб подати апеляцію.

Хоча САП не вказує конкретного імені підсудного. Проте, у ЦПК стверджують, що мова йде саме про Ігоря Щербину.

Справа колишнього начальника Головного слідчого управління тоді ще Генеральної прокуратури Ігоря Щербини тягнеться з 2019 року. Як встановили правоохоронці, він вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовників хабар у розмірі 150 тис. доларів для нібито підкупу тодішнього керівника ДБР Романа Труби за закриття кримінального провадження. Змовники отримали 75 тис. доларів авансу та були затримані.

Вищий антикорупційний суд визнав винним екс-посадовця у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України.

Обвинуваченого відразу після оголошення рішення суду взяли під варту.

У грудні 2019 року Щербину відправили під арешт, але вже за кілька днів він вийшов на свободу, заплативши заставу у 2 млн грн.