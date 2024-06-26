Марк Рютте (зліва) замінить Єнса Столтенберга

Кріїни-члени НАТО обрали нового очільника союзу – ним став прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомили у пресслужбі НАТО у середу, 26 червня. Рютте замінить на посаді Єнса Столтенберга, який головував у НАТО з 2014 року.

«Пан Рютте прийме на себе функції генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень пана Столтенберга після десяти років перебування на чолі Альянсу», – повідомили у пресслужбі НАТО.

Зазначимо, раніше на посаду генсека НАТО претендувала низка політиків. Маркові Рютте вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини. Врешті-решт, кандидатами на пост очільника НАТО залишилось двоє політиків – президент Румунії Клаус Йоганніс та Марк Рютте.

20 червня Йоганніс відкликав свою кандидатуру та попросив країни-члени висловити свою підтримку нідерландському політику. За кандидатуру Марка Рютте проголосували усі країни НАТО – до слова, Клауса Йоганніса відкрито підтримала лише Угорщина.

Зауважимо, ще Марк Рютте повідомив про своє зацікавлення щодо посади генсека НАТО у жовтні 2023 року – через місяць після того, як країни-члени НАТО не змогли обрати наступника Єнсу Столтенбергу. Через відсутність консенсусу в союзі Столтенберг був змушений прийняти продовження контракту.

Що відомо про Марка Рютте

57-річний політик з 2006 по 2023 роки був лідером нідерландської «Народної партії за свободу і демократію». Працював міністром соціальних справ та міністром освіти. У 2010 році Марка Рютте призначили головою нідерландського уряду.

У січні 2023 року Марк Рютте нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого I ст. за вагомий внесок у зміцнення співробітництва з Україною та підтримку її незалежності.