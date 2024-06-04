Байден заявив, що в разі падіння України «на дно підуть» країни, які мають кордони з Росією

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що мир в Україні настане, коли буде гарантія того, що Росія її ніколи не окупує. Водночас для цього Україні не обов’язково вступати до НАТО, сказав Байден в інтерв’ю Time у вівторок, 4 червня.

За словами Байдена, Україна не обов’язково має вступити до НАТО, щоб США могли постачати озброєння. Водночас президент США зазначив, що «був тим, хто говорив, що не готовий підтримати натовізацію України».

Джо Байден зазначив, що мир в Україні настане, коли Росія більше ніколи не зможе окупувати її території. Він зазначив, що якщо США дозволять Україні програти, то «на дно піде» Польща та інші країни, які мають спільний кордон із Росією.

Повний текст коментаря Джо Байдена про мир в Україні

Мир схожий на те, щоб Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупувала Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, те, що вона [Україна] стане частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але, якщо ви помітили, я казав, що я не готовий підтримати натовізацію України.

Це не обов’язково, це не так – я провів місяць в Україні, коли був сенатором і віцепрезидентом. Там була значна корупція. Були справді складні обставини. І отже, річ у тім, що якщо ми колись дозволимо Україні загинути, запам’ятайте мої слова: ви побачите, як Польща йде на дно, і ви побачите всі ці країни вздовж фактичного кордону Росії, від Балкан до Білорусі, всі їх – вони [росіяни] збираються розміститися там.