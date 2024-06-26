У Львові поліцейські повідомили про підозру харківʼянину, який ошукав підприємця на 1 млн 600 тис. грн під час закупівлі дронів.

Як повідомили у середу, 26 червня, у поліції, 35-річний харків’янин пообіцяв 40-річному підприємцю зі Львова придбати дрони для продажу. Він отримав понад 440 тис. грн завдатку, однак товар так і не придбав, а гроші не повернув.

Крім цього, чоловік, нібито, знайшов клієнта, який мав купити в підприємця комп’ютерну техніку. Насправді цим «клієнтом» він був сам, створивши фейковий акаунт. Таким чином він придбав товару на понад 1 млн 150 тис. грн. Загальна сума, на яку зловмисник ошукав підприємця, становить майже 1 млн 600 тисяч грн.

Слідчі повідомили харків’янину про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ. За вчинене йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.