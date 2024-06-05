Правоохоронці у лютому 2023 року викрили злочинну схему та затримали мешканців Харківської області

Галицький районний суд Львова виніс вирок двом переселенцям за шахрайство – чоловіки виманювали гроші у військовозобов’язаних, які хотіли ухилитись від мобілізації та втекти за кордон. Суд визнав обвинувачених винними у шахрайстві, але звільнив від відбування тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, двоє мешканців Харківської області, Ярослав Літвіненко та Кирило Жаров, виманювали 4000 доларів у двох військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли виїхати за кордон під час воєнного стану. За ці гроші переселенці обіцяли чоловікам внести їх дані у систему «Шлях», як водіїв благодійної організації, хоча вони не мали можливості виготовити обіцяні документи.

Правоохоронці у лютому 2023 року викрили злочинну схему та затримали Ярослава Літвіненка та Кирила Жарова. У суді чоловіки визнали свою провину та розповіли, що переїхали до Львова як ВПО. Один з обвинувачених розповів, що у лютому 2023 року до нього зателефонували з невідомого номера та спитали, чи він може посприяти у перетині кордону. Чоловік не мав стосунку до виготовлення вказаних документів чи знайомих з відповідними контактами, але погодився на пропозицію, щоб привласнити гроші.

Обвинувачені вважають, що злочин спровокували, бо чоловік, з яким вони спілкувались, співпрацював зі слідством, ініціював телефонні дзвінки та зустрічі, вів себе підозріло. Суд не зміг допитати цього свідка, на засідання суду він не приходив і прокурор не зміг забезпечити його явку.

Справу розглянула суддя Ірина Волоско, яка дослідила усі надані матеріали та визнала Ярослава Літвіненка та Кирила Жарова винними у шахрайстві, призначивши їм по три роки тюрми, але звільнивши від відбування покарання з дворічними іспитовими термінами. Вирок ще можна оскаржити.