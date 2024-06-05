Галицький районний суд Львова виніс вирок Ігорю Войтовичу, який працював офіціантом у одному з львівських кафе та привласнив 130 тис. грн. Чоловіка визнали винним у шахрайстві, призначивши 5 років тюрми, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, Ігор Войтович із липня 2022 року до червня 2023 року працював офіціантом у одному з львівських кафе та привласнював гроші клієнтів. Під час розрахунку гостей офіціант застосовувала до повного чеку знижку «Покупон», а різницю між чеком зі знижкою й оплаченими послугами обвинувачений привласнював готівкою. За даними слідства, таким чином офіціант вводив в оману свого роботодавця та привласнив понад 130 тис. грн.

Щодо чоловіка порушили кримінальну справу за фактом шахрайства (ч.3 ст.190 ККУ). Обвинувачений визнав свою провину в проведенні незаконних операцій.

Справу розглянув суддя Олег Юрків, який дослідив усі матеріали та особу обвинуваченого, зокрема, що він є раніше не судимим і частково відшкодував завдану шкоду. Суддя визнав чоловіка винним у кримінальному правопорушенні, призначивши йому 5 років тюрми, але Войтовича звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у 1,5 роки. Він має сплатити 15 тис. грн за проведені експертизи. Вирок ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET писав про вирок за аналогічне порушення для іншої львівської офіціантки – жінка привласнила понад 70 тис. грн у роботодавця.