Галицький райсуд звільнив від покарання офіціантку

Галицький районний суд міста Львова визнав винною у шахрайстві Мар'яну Малахівську, яка під час роботи офіціанткою привласнила понад 75 тис. грн. Однак суд звільнив обвинувачену від покарання, призначивши їй рік іспитового терміну. Мар'яна Малахівська сплатить понад 15 тис. грн за судові експертизи. Крім цього, в обвинуваченої конфіскували мобільний телефон.

Згідно з матеріалами справи, львів'янка Мар'яна Малахівська з 6 серпня 2022 року до 20 серпня 2023 року працювала офіціанткою в одному з місцевих закладів харчування. Під час розрахунку гостей жінка застосовувала до повного чеку знижку «Покупон». Однак різницю між чеком зі знижкою й оплаченими послугами обвинувачена привласнювала готівкою. У вироку йдеться про 93 випадки, коли офіціантка користувалася системою знижок.

Під час судових засідань Мар'яна Малахівська повністю визнала провину та розкаялась. Жінка попросила вибачення у роботодавиці й зазначила, що працевлаштувалась, щоб відшкодувати всі збитки.

Суддя Віталій Стрельбицький визнав Мар'яну Малахівську винною у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Крім цього, обвинувачена сплатить понад 15 тис. грн судових витрат за експертизи. Також телефон суд конфіскував у жінки iPhone 12. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.