Жінку судитимуть за шахрайство

Поліцейські викрили медсестру з Львівщини, яка, перебуваючи за кордоном, продовжувала отримувати зарплату за місцем праці в Україні. Таким чином незаконно отримала понад 19 тис. грн.

За даними поліції Львівщини, медична сестра Центру первинної медико-санітарної допомоги однієї з сільських рад на Жовківщині протягом кількох місяців 2019 року регулярно отримувала заробітну платню за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом, хоча насправді у цей час перебувала за кордоном. Таким чином державі було завдано збитків на суму більше ніж 19 тис. грн.

Жінці оголосили підозру в шахрайстві (ч.1 ст.190 ККУ). На сьогодні розслідування справи завершили, обвинувальний акт до суду.

Винуватиці загрожує штраф, громадські або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.