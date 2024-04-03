Жінка отримувала зарплату в медзакладі, хоча у цей час перебувала за кордоном та не виконувала своїх робочих обов’язків

Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини закрив кримінальне провадження щодо медсестри, яку обвинувачували в шахрайстві. Жінка отримувала зарплату в медзакладі, хоча у цей час перебувала за кордоном та не виконувала своїх робочих обов’язків. Випадки трапились ще у 2019 році, але кримінальну справу порушили лише у березні 2024 року, тож суд закрив справу через закінчення термінів давності.

Як вказано в ухвалі суд, яку винесли у березні 2024 року, медсестру Великоколоднівської амбулаторії загальної практики «Центру первинної медико-санітарної допомоги» Жовтанецької сільради Марію Фелестин обвинувачували у шахрайстві. За даними правоохоронців, медсестра протягом 2019 року кілька разів отримувала зарплату, перебуваючи за кордоном. Жінка не повідомила керівництво про те, що їде за кордон та не буде виконувати свої робочі обов’язки у цей час. Таким чином Марії Фелестин нарахували зайві 19 тис. грн зарплати.

У березні 2024 року правоохоронці внесли кримінальне провадження щодо Марії Фелестин у реєстр досудових розслідувань та публічно повідомили про оголошення їй підозри. Проте під час підготовчого засідання у справі медсестра клопотала про її закриття через закінчення термінів давності. Прокурор не заперечив проти закриття справи.

Суддя Тарас Котормус розглянув матеріали справи та закрив її через закінчення термінів давності. На ухвалу ще можна подати апеляцію.