У Львові затримали двох колишніх офіціантів, які працювали в ресторані в центрі міста та привласнили з каси понад 200 тис. грн.

Як повідомили в поліції, 38-річний мешканець району та 23-річна львів’янка влаштувались офіціантами в місцевий ресторан. За даними ZAXID.NET, ідеться про один із закладів харчування в центрі Львова. Вони налагодили шахрайську схему та привласнювали гроші ресторану. Для цього вони використовували систему купонів для клієнтів та незаконно втручались в електронну систему обліку.

Правоохоронці задокументували кілька випадків привласнення грошей ресторану на загальну суму більше 200 тис. грн. Слідчі повідомили офіціантам про підозри за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем) ККУ. За вчинене їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.