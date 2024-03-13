Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок військовому Миколі П. за шахрайство – сержант виманював гроші нібито на поховання побратимів та потреби військової частини. Суд призначив йому три роки тюрми, але звільнив від покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, уродженець Львівщини, сержант Микола П. служить у одній з військових частин на посаді інструктора навчального механізованого взводу. Військового обвинувачували у шахрайстві, бо він виманював гроші нібито на поховання своїх побратимів, які загинули на фронті, а також на потреби військової частини.

У вироку зазначено, що у вересні 2023 року Микола П. спілкувався із чоловіком у Viber, ввів його в оману щодо свого місця служби та виманив 5000 грн нібито на поховання загиблих на фронті побратимів. Гроші чоловік перерахував на банківських рахунок військового. Після цього, у листопаді 2023 року, військовий знову звернувся до цього чоловіка та попросив надіслати гроші на дизельне пальне, яке потрібне для евакуації поранених військових. Шахрай отримав 800 грн на банківську картку.

Микола П. уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який призначив військовому три роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.