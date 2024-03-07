Суд виніс вирок 41-річному львів’янину, який виманив у двох пенсіонерів понад 500 тис. грн начебто для лікування їхніх родичів, які потрапили у ДТП. За шахрайство львів’янин проведе більше п’яти років у тюрми.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 7 березня, на стаціонарні телефони двох львівських пенсіонерів телефонували та повідомляли неправдиву інформацію про їх рідних. Начебто вони потрапили у ДТП та потрібні гроші на операції. 41-річний львів’янин приходив до їх квартир, представлявся медиком та забирав гроші. Внаслідок такої афери обвинувачений заволодів понад 500 тис. грн.

З вироку Франківського райсуду Львова відомо, що обидва випадки трапились у березні 2023 року. У одного пенсіонера раніше судимий Андрій Козинець виманив понад 490 тис. грн, а у ще однієї потерпілої – понад 30 тис. грн. У суді він визнав свою провину.

Суддя Юлія Марків призначила обвинуваченому покарання – п’ять років та один місяць тюремного ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити.