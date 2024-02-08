Перемишлянський районний суд Львівщини визнав винною у шахрайстві та службовому підробленні Марію Висп’янську, яка, працюючи в.о. завідувача філії закладу освіти, підробляла дані про кількість учнів, щоб сільську школу не закрили. Суд призначив їй рік обмеження волі з позбавленням права працювати у закладах освіти на керівних посадах один рік, але її звільнили від обмеження волі з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці січня 2024 року, Марія Висп’янська, працюючи в.о. завідувача Білківської філії І ст. Перемишлянського ОЗСО І-ІІІ ст. №1, вносила неправдиву інформацію до графіку відвідування Білківської філії учнями 1 – 3 класів, табелів обліку робочого часу та класного журналу 1 класу (2022/2023 роки). Зокрема, вчителька вносила дані про відвідування школи (з вересня 2022 року по квітень 2023 року) дитиною, яка навчається у Івано-Франківській області.

Також Марія Висп’янська подавала відділу освіти Перешилянської міськради табелі харчування учнів, табелі обліку робочого часу, які містили неправдиву інформацію. На підставі підроблених документів, вчителю початкових класів нарахували 70,8 тис. грн зарплати.

Щодо в.о. завідувача філії порушили кримінальні справи через службове підробленні та шахрайство. Жінка визнала свою провину та розповіла, що для збереження роботи навчального закладу їй бракувало однієї учениці. Напередодні навчального року Марія Висп’янська домовилась з жінкою, чия дитина мала йти до першого класу, щоб вона навчалась у їхній школі. Однак у вересні 2022 року дівчинка не прийшла до школи і протягом навчального року її не відвідувала, але, згідно з документами, вона навчалась у них. Таким чином Білківська філія пропрацювала ще один навчальний рік, наразі школу закрили, а діти навчаються у сусідньому селі. Обвинувачена заявила, що шкодує про свій вчинок та відшкодувала завдану шкоду.

Справу розглянув суддя Андрій Савчак, який дослідив усі матеріали та визнав жінку винною у кримінальних правопорушеннях. Суд призначив їй рік обмеження волі з позбавленням права працювати у закладах освіти на керівних посадах один рік, але її звільнили від обмеження волі з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.