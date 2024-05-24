Обвинувачений бізнесмен позичив 400 тис. грн у свого давнього знайомого

Червоноградський міський суд визнав винним у шахрайстві Андрія Мінюка, але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Крім цього, обвинувачений має сплатити потерпілому 400 тис. грн матеріальної компенсації та 50 тис. грн моральної. У січні 2020 року він попросив друга позичити 400 тис. грн, але не мав планів повертати гроші.

Згідно з матеріалами справи, чоловік є директором ТОВ «Екстра фуд Україна», яке зареєстроване у Львові. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що компанія займається роздрібною торгівлею їжею, напоями та тютюновими виробами. Андрій Мінюк 28 січня 2020 року зустрівся з потерпілим, з яким знайомий з 1997 року, й позичив у нього 400 тис. грн.

Під час судових засідань Андрій Мінюк не визнав, що винний у шахрайстві. За його словами, він має лише 70 тис. грн боргу перед потерпілим. Обвинувачений зазначив, що займається підприємництвом з 2008 року, а потерпілий працював у податковій поліції. Впродовж 2014-2017 років вони мали спільний бізнес, який не оформлювали юридично й отримували прибуток готівкою. Андрій Мінюк розповів, що потерпілий вирішив не займатися бізнесом, а у 2019 році приїхав й сказав, що обвинувачений заборгував йому 400 тис. грн. Підприємець написав розписку, у якій обіцяв повернути гроші у визначені терміни.

Андрій Мінюк запевняв, що борг не вдалося повернути вчасно через коронавірусний карантин, оскільки були проблеми з постачанням товарів і зменшились прибутки. Потерпілий погодився почекати з поверненням боргу. Обвинувачений запевняв, що надсилав гроші частинами через «Нову пошту», але потерпілий відмовлявся їх отримувати, а згодом заявив, що написав заяву в поліцію. У вироку йдеться, що бізнесмен почав відправляти гроші поштою, коли справу внесли до судового реєстру.

У суді потерпілий розповів, що вважав Андрія Мінюка успішним підприємцем і вирішив вкласти 400 тис. грн у бізнес під 5%. Чоловіки зустрілися у Червонограді й обвинувачений отримав гроші, які мав повернути п'ятьма платежами до вересня 2020 року. Потерпілий сказав, що через неповернений борг у нього стався інсульт.

Суддя Марта Мельникович визнала винним Андрія Мінюка у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 ККУ), але звільнила від покарання, призначивши йому рік іспитового терміну. Обвинувачений має сплатити потерпілому 400 тис. грн за завдані матеріальні збитки та 50 тис. грн за моральні. Крім цього, бізнесмен має заплатити 1600 грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.