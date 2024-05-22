Чоловіки наразі знаходяться під вартою

Двох буковинців підозрюють у шахрайстві з експорту сої на 240 тис. доларів. Чоловіки обманули громадянина Румунії, пообіцявши йому привезти з України сою найвищої якості. Для цього вони привезли чоловіка на Буковину, показали ніби-то склади зі соєю, які напередодні орендували, а потім попросили заплатити завдаток. Правоохоронці встановили і затримали шахраїв.

В поліцію Буковини звернувся громадянин Румунії. Іноземець розповів, що маловідомі чоловіки обманули його і виманили 240 тис. доларів. Йому пообіцяли привезти з України 1300 тонн сої, однак зерна він так і не отримав. Під час розслідування поліцейські з’ясували, що до шахрайства причетні 35-річний житель Чернівецького району та його 68-річний знайомий. Буковинці налагодили схему махінацій з експортом сої. Вони ввели в оману представника румунської аграрної компанії та запропонували йому придбати у них сою відмінної якості за вигідною ціною.

«Шахраї організували зустріч з потенційним клієнтом в Україні, привезли його до місця зберігання сільськогосподарської культури та надали зразки для проведення необхідних аналізів. Отримавши згоду на купівлю товару за ціною 400 доларів за тону, буковинці знайшли підставну фірму для укладення контракту з іноземним покупцем на поставку 1300 тонн сої», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 22 травня.

Після того підозрювані зателефонували до клієнта і розповіли, що перша партія сої вже виїхала до Румунії, тому він повинен перерахувати решта грошей на зазначений у контракті банківський рахунок. Після цього румун переслав понад 240 тис. доларів.

Коли іноземець зрозумів, що зерно не привезли в його країну, намагався зв’язатися з українцями, але їх телефони не відповідали, а самі вони зникли. Поліцейські оперативно розшукали підозрюваних. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1,5 млн грн застави для кожного. Наразі встановлюються всі причетні до злочину особи.

Двом жителям Буковини повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах). Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.