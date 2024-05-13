Жінка вже не вперше вчиняє подібний злочин

Жительці Тернопільщини присудили штраф в розмірі 68 тис. грн за шахрайство на сайті знайомств. Шахрайка зареєструвалася на сайті знайомств Baddo і випрошувала в чоловіків гроші на день народження. Жінка вже не вперше вчиняє подібний злочин. В 2023 році вона отримала також штраф за те, що виманила в залицяльника 54 тис. грн.

Під час досудового слідства правоохоронці з’ясували, що обвинувачена Вікторія Ставнича, яка проживає в селі Гумниська Теребовлянської громади, ошукала на сайті знайомств ще двох чоловіків. Відомо, що жінка в липні 2023 року зареєструвала акаунт на сайті знайомств «Baddo» під вигаданим ім’ям, завантажила не свої фотографії і почала писати до різних чоловіків.

Загалом Вікторія Ставнича вела переписку одночасно з трьома жителями Тернопільщини. З першим чоловіком, за шахрайство на яким вперше отримала штраф, листувалася в липні 2023 року. А з двома іншими – у серпні того ж року.

Поліцейські встановили, що з постраждалими обвинувачена спілкувалася за допомогою месенджера WhatsApp. Вона розказувала їм, що працює в органах Національної поліції. В першого постраждалого жінка виманила 7 тис. грн на купівлю подарунка на своє день народження. Чоловік погодився перерахувати гроші на чужу банківську картку.

«28 серпня 2023 року постраждалий переказав 7 тис. грн двома переказами – по 5 тис. грн і 2 тис. грн. Того ж вечора, обвинувачена знову написала чоловіку і розповіла, що її терміново відправляють у відрядження в східні області. Щоб цього не сталося, вона повинна дати своєму начальнику 400 доларів. Чоловік знову ж таки погодився перевести цю суму на незнайому банківську картку», – йдеться у вироку Чортківського районного суду від 2 травня.

Проте жінка не встигла зняти ці гроші з банківської картки. Окрім того, слідство встановило, що на початку серпня 2023 року Вікторія Ставнича подібним способом обшукала ще одного чоловіка. Теж під приводом подарунка до дня народження виманила в нього 3,3 тис. грн.

В судовому засіданні обвинувачена вину визнала повністю, щиро розкаялася у вчиненому. Жінка в суді пояснила, що всі обставини кримінальних правопорушень вірно вказано в обвинувальному акті. Також просила суворо не карати, адже у неї є неповнолітня дитина.

В судове засідання потерпілі чоловіки не з’явились, подали суду письмові заяви про розгляд справи без їх участі й попросили обвинувачену суворо не карати. В заяві також додали, що спричинену шкоду жінка їм відшкодувала.

Чернівецький районний суд визнав винною Вікторію Ставничу і присудив їй штраф в розмірі 68 тис. грн. На вирок можна подати апеляційну скаргу.