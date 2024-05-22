Мотоцикл тернопільчанин мав доправити до Польщі

Житель Тернопільщини ошукав двох поляків, які хотіли придбати в Україні раритетний мотоцикл. Чоловік виманив в іноземців понад 18 тис. доларів. Мотоцикл тернопільчанин мав придбати сам, а також доправити його в Польщу. Однак поляки не отримали ні транспорт, ні вернули гроші назад.

В поліцію Тернопільщини із заявами про шахрайські дії звернулися двоє мешканців Польщі. Чоловіки розповіли, що вони займаються колекціонуванням антикварних речей. На одному з українських сайтів поляки натрапили на оголошення про продаж раритетного мотоцикла й одразу ним зацікавилися.

Для того, щоб придбати транспортний засіб потерпілі знайшли в інтернеті українця, який виступив посередником. Чоловік запевнив, що допоможе їм з покупкою на місці та доставить мотоцикл в Польщу. Свої послуги він оцінив у 2 тис. доларів.

«Згодом покупці перерахували на банківський рахунок чоловіка кошти за мотоцикл, а це – понад 16 тис. доларів та обіцяну суму за послуги «посередника». Натомість зловмисник почав всіляко тягнути час і зрештою перестав виходити на зв'язок», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 22 травня.

Поліцейські оперативно встановили особу шахрая та його місцеперебування. Ним виявився 38-річний мешканець Борщова Чортківського району. Правоохоронцям він пояснив, що після отримання грошей передумав допомагати полякам.

Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство). Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. За вчинений злочин чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.