Житель Крайникова пообіцяв привезти автомобіль з-за кордону

Поліція Закарпаття повідомила про підозру 66-річному жителю села Крайниково за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Закарпатець привласнив 6 тис. євро, які матір та дружина військового зібрали на автомобіль для фронту. За скоєне чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 22 травня, за допомогою до правоохоронців звернулися мешканки Запорізької області. Жінки розповіли, що намагалися купити авто для військових за допомогою жителя Крайникова, який пообіцяв за 6 000 Євро привезти автомобіль з-за кордону.

«Жінки перерахували на банківську картку «продавця» понад 220 тисяч гривень. Після цього чоловік запевнив, що протягом місяця автомобіль завезуть в Україну. Однак, транспортний засіб так і не привезли, а гроші потерпілим фігурант не повернув та перестав виходити на звʼязок», – інформують правоохоронці.

Закарпатцю повідомили про підозру за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі.