Затриманий продавав ввезені за кордону позашляховики у соцмережах

На Закарпатті керівника громадської організації викрили на продажі гуманітарної допомоги – позашляховиків Mitsubishi і Mercedes, ввезених за кордону. Автівки вилучили і передали на потреби ЗСУ, а псевдоволонтеру загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 3 травня, голова мукачівської ГО у 2023 році ввіз за кордону три позашляховики в якості гуманітарної допомоги на потреби закарпатських військових. Після цього розмістив в соцмережі оголошення про продаж автівок. Дві з них продав за 14,6 тис. євро і був викритий правоохоронцями.

«Два вказані транспортні засоби вже передали на потреби ЗСУ, ще один направлять військовим найближчим часом», – інформують у прокуратурі.

Справу передали до суду. За продаж гуманітарної допомоги під час воєнного стану псевдоволонтеру загрожує до 7 років ув’язнення із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.