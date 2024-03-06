Галицький районний суд Львова оштрафував на 913 тис. грн Богдана Мальчина, який ввозив на територію України шість автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги за підробленими документами. Окрім штрафу, суд постановив конфіскувати ці авто, а якщо конфіскувати їх буде неможливо, то Мальчин має сплатити їх митну вартість.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці лютого 2024 року, мешканець Львівщини Богдан Мальчин протягом травня – липня 2023 року через митний пост Краковець ввіз на територію України шість авто начебто для «Всеукраїнського благодійного фонду Максима Сербиненка». Зокрема, як гуманітарну допомогу Мальчин привіз чотири авто Škoda Octavia, пікап Nissan Navara та Honda CR-V.

До митного контролю Богдан Мальчин подав документи начебто ці авто є гуманітарною допомогою для вказано благодійного фонду, зокрема листи-прохання благодійної організації щодо пропуску автомобілів для використання їх підрозділами штурмової бригади (у листах не було номера та дати). Керівник благодійного фонду повідомив Львівську митницю, що цих листів він не видавав, автомобілі не очікував і Богдана Мальчина він не знає. Вартість шести автомобілів становить близько 600 тис. грн.

Львівська митниця надіслала Богдану Мальчину лист з проханням прибути до митниці та надати пояснення, однак чоловік його проігнорував. На судове засідання чоловік також не прийшов.

Суддя Віталій Стрельбицький дослідив усі матеріали справи та визнав Богдана Мальчни винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.483 МКУ, та призначив 913 тис. грн штрафу з конфіскацією вказаних авто, якщо їх буде неможливо конфіскувати, то порушник має сплатити їх митну вартість. Постанову ще можна оскаржити.