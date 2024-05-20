На Дніпропетровщині судитимуть шахрая, який ошукав батька загиблого військового на 2,5 млн грн
Шахраю загрожує 12 років тюрми
На Дніпропетровщині судитимуть підприємця, який ошукав батька загиблого військовослужбовця на 2,5 млн грн. Про це повідомили у Офісі генпрокурора.
За даними прокуратури, місцевий підприємець дізнався, що його знайомий отримав державну допомогу у зв’язку із загибеллю сина на війні, який служив в Збройних Силах України.
«Під час особистих зустрічей він переконав потерпілого, що його начебто розшукує поліція за скоєння тяжкого злочину, який він насправді не вчиняв. Обвинувачений пообіцяв за грошову винагороду у сумі 2,5 млн грн “вирішити питання” з правоохоронцями. Будучи заляканим, потерпілий передав вказані кошти», – йдеться у повідомленні.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактом заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – ув’язнення строком до 12 років.
Щоб відшкодувати завдані збитки суд наклав арешт на майно обвинуваченого на загальну суму 2,7 млн грн.