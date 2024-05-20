Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі

На Дніпропетровщині судитимуть підприємця, який ошукав батька загиблого військовослужбовця на 2,5 млн грн. Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

За даними прокуратури, місцевий підприємець дізнався, що його знайомий отримав державну допомогу у зв’язку із загибеллю сина на війні, який служив в Збройних Силах України.

«Під час особистих зустрічей він переконав потерпілого, що його начебто розшукує поліція за скоєння тяжкого злочину, який він насправді не вчиняв. Обвинувачений пообіцяв за грошову винагороду у сумі 2,5 млн грн “вирішити питання” з правоохоронцями. Будучи заляканим, потерпілий передав вказані кошти», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактом заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – ув’язнення строком до 12 років.

Щоб відшкодувати завдані збитки суд наклав арешт на майно обвинуваченого на загальну суму 2,7 млн грн.