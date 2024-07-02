Впробування «Новатор-2» перед стартом серійного виробництва тривали майже рік

Національна гвардія України отримала першу партію новітніх бронеавтомобілів «Новатор-2». Про це 1 липня повідомила компанія «Українська бронетехніка», яка є виробником цієї техніки.

Як повідомляється, машина розроблялася з урахуванням всіх побажань нацгвардійців на основі досвіду використання попередньої версії автомобіля «Новатор» в бойових умовах, а випробування нової машини перед стартом серійного виробництва тривали майже рік.

Як наголосив гендиректор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас, компанія стала першою, хто постачає броньовані автомобілі для українських нацгвардійців одразу з засобами радіоелектронної боротьби.

«Новатор-2» виготовлений на наше замовлення. Нам було важливо отримати бронеавтомобіль під бойову групу, на 9 осіб. Це було побажання фронту, те, що потрібно бійцям сьогодні. Такі автомобілі отримає кожна бойова бригада Нацгвардії», – заявив заступник командувача НГУ Олександр Білоус.

Як пише видання «Defence Express», дослідний зразок виготовленого в Україні бронеавтомобіля був вперше презентований у вересні минулого року на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO у Польщі.

Серед головних новацій 10-місного бронеавтомобіля – поліпшена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність.

Також машина стала довшою на 10 сантиметрів, що дало можливість встановити броньовану секцію для додаткових місць всередині. При цьому споряджена маса бронеавтомобіля зросла на 2 тонни – до 9660 кг. При цьому вантажопідйомність зросла до 3340 кг.

Судячи з оприлюднених фото, бронеавтомобілі оснащені поворотною туреллю з великокаліберним кулеметом Browning M2.

«Українська бронетехніка» першою з виробників почала постачати автомобілі з РЕБ. Ми сподіваємося на співпрацю та зворотній зв’язок від бойових підрозділів щодо того, як машина проявляє себе в бойових умовах, щоб максимально покращувати її враховуючи реалії сучасної війни», – заявив Бельбас.

«Новатор-2»: що відомо?

Зростання маси через встановлення додаткової броні на шасі, нові чотири віконниці з бронесклом, збільшення місць посадки особового складу та оновлений стрілецький модуль зверху потребували корінних змін ходової бази Ford F-550.

Розробник підсилив задній міст, зробивши його більш жорстким. Виробник підсилив задню підвіску, від пікапа залишили ресори, але встановили дві пари потужних амортизаторів, з додатковим пневмобалоном на кожен бік. В новій модифікації з’явилася можливість залежно від навантаження регулювати саму підвіску і регулювати також висоту кліренсу.

Двигун в бронеавтомобілі – V8 об'ємом 6,7 л та потужністю під 300 к.с. Зазначений двигун добре тягне по багнюці, ріллі, снігових переметах і бездоріжжю.

Завдяки вдало підібраним шинам 20-го розміру бронеавтомобіль спроможний проїхати на вражених кулями та шматками мін колесах ще три-чотири десятки кілометрів з максимальною швидкістю до 20 км/год.

У машині використано посадку за формулою 2+2+3+3. Посередині можна розмістити ящики з боєкомплектом, а при потребі поставити ноші з пораненим. Зростання місткості досягнуто завдяки перегляду ергономіки самого салону.