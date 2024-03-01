У серійному виробництві собівартість виготовлення такої машини становитиме 10 млн грн

Українська компанія Inguar Defence у п’ятницю, 1 березня, презентувала нову бойову броньовану машину (ББМ) Inguar-3 класу MRAP. Як повідомляє портал «Мілітарний», вона вже завершила проходження заводських тестів й готується до державних випробувань.

Як стверджують творці, Inguar-3 є новим поколінням модульних тактичних бронемашин з передньою й задньою бронекапсулами. Через це конфігурацію ББМ можна швидко змінити на десантний автомобіль, пікап чи носій важкого озброєння.

Бойова броньована машина обладнана комбінованим бронюванням, що складається з алюмінієвих та сталевих плит. Алюмінієві елементи виконані у модульному форматі для швидкої заміни. Також використання алюмінію суттєво знизило вагу машини. Сталева бронеплита забезпечує основний захист та остаточно зупиняє уражаючі елементи.

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ББМ здатна витримувати влучання бронебійних куль калібру 7,62×51, уламків 155-мм снарядів з 60 метрів, а також підриву протитанкової фугасної міни з 8 кілограмів вибухівки.

Для водія встановлені камери переднього, заднього та бокового огляду. Вони заміняють дзеркала. У тому ж числі наявна камера нічного бачення.

Автомобіль обладнаний модулем РЕБ з можливістю конфігурування частот, системою автоматичного пожежогасіння з оптичними датчиками, системою фільтрації повітря від хімічного зараження, автономним обігрівачем салону, системою кондиціювання повітря, лебідкою з тяговим зусиллям 12 тонн.

Крім того, завдяки міжосьовому блокуванню, блокуванню диференціала переднього та заднього редуктора, а також високому кліренсу у 450 мм машина забезпечує високу прохідність по бездоріжжю

Рух ББМ забезпечує двигун Deutz потужністю 356 кінських сил. Також в авто є система централізованої автоматичної підкачки шин, які оснащені вставками RunFlat.

Виробництво прототипу перспективної бронемашини Inguar розпочали у серпні минулого року. Фінансування проекту здійснює ІТ-підприємець Микола Удянський. Прототип планували представити вже до кінця 2023 року. У серійному виробництві собівартість виготовлення такої машини становитиме 10 млн грн.