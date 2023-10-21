Україна отримала бронемашини Senator MRAP

Українські військові 21 жовтня отримали партію оновлених бронемашин канадського виробництва – Senator MRAP. Про це повідомляє Defence Blog.

Зазначається, що на відміну від попередньої версії, нова бронемашина має покращений протимінний захист, що дає додаткові переваги під час виконання різних завдань на полі бою.

«Почуваєшся безпечніше, коли знаєш, що під ногами спеціальний захист від російських мін», – прокоментував передачу нових бронемашин один з військових.

Бронеавтомобілі поставила канадська компанія Roshel Smart Armored Vehicles. Машина була розроблена з урахуванням досвіду використання Senator у складі Сил оборони України під час війни з Росією.

Вона призначена для розміщення до 10 військових і забезпечує високий рівень захисту від вибухових пристроїв та засідок, забезпечуючи безпеку екіпажу.

Що відомо про бронемашини Roshel Senator

Senator – канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550.

Машина має броньовані сталевий кузов та скло, здатні витримувати постріли зі зброї 50-го калібру. Senator також має вибухозахищений кузов, тому він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему runflat із підкачуванням на ходу.

Автомобіль обладнаний системою захисту від зброї масового ураження, яка може фільтрувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.

Senator у варіанті MRAP успішно пройшов серію випробувань та продемонструвала свою придатність. Випробування проводили за стандартом STANAG 4569 AEP55 рівня 2 і 2a/2b. Балістичні та випробування вибухом проводила сертифікована НАТО незалежна лабораторія США.

Захист бронемашини має витримувати обстріл кулями калібру до 7,62 × 39 мм на відстані 30 метрів, а також підрив 6 кг вибухової речовини (протитанкової міни) під будь-яким колесом або під днищем машини.