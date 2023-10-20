Українські військові отримали хорватські Мі-8

Хорватія в новому пакеті військової допомоги передала Україні вертольоти Мі-8. Про це 20 жовтня повідомила «Європейська правда».

Під час зустрічі міністрів оборони Хорватії Маріо Баножича та Міністра оборони США Ллойда Остіна в Пентагоні було оголошено про передачу гелікоптерів Мі-8.

За словами Остіна, США цінують відданість Хорватії справі допомоги Україні та бачать це у численних пожертвах військової техніки, в тому числі гелікоптерах Мі-8, а також у розгортанні військ у складі бойових груп НАТО в Польщі, Литві та Угорщині і гуманітарній допомозі.

«І все це робить реальний внесок у боротьбу України за свободу. Я з нетерпінням чекаю на ваші погляди на виклики, пов'язані з жорстоким вторгненням РФ до її мирного сусіда України», – додав глава Пентагону.

Ще у березні 2023 року Баножич, перебуваючи в Україні з неоголошеним візитом, зазначив, що Загреб опрацьовує питання надання Києву вертольотів Мі-8 та допомогу з розмінуванням.

У серпні прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про підготовку чергового пакета військової допомоги Україні вартістю 30 млн євро, не розкривши його деталі.