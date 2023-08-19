Бойові машини піхоти CV-90 оснащені зокрема 40-мм автоматичними гарматами, димовими гранатометами та кулеметами

Представники України й Швеції у суботу, 19 серпня, підписали декларацію про намір стосовно спільного виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV-90. Про це повідомив шведський прем'єр Ульф Крістерссон на прес-конференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише «Європейська правда».

«Щиро вітаю сьогоднішню заяву про наміри, підписану ту кілька хвилин тому – спільне бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо виробництва, навчання й обслуговування платформи CV-90», – заявив голова шведського уряду.

Він нагадав, що з лютого 2022 року загальна двостороння допомога Києву з боку Стокгольма становить 2,2 мільярда євро, включно з останнім пакетом військової допомоги на 270 млн євро.

«Дозвольте запевнити: для мого уряду в зовнішньополітичній сфері немає важливішого завдання, ніж підтримка України в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Україна бореться за нас, за всі європейські демократії», – наголосив Крістерссон.

Бойові машини піхоти CV-90 оснащені зокрема 40-мм автоматичними гарматами, димовими гранатометами та кулеметами. Автоматична гармата може вести вогонь проти піхоти, бронетехніки та повітряних цілей на відстані до чотирьох кілометрів. У січні Швеція оголосила, що передасть Україні близько 50 бойових машин CV-90. Їхнє передання схвалив парламент країни у військовому пакеті, схваленому в лютому.

Нагадаємо, що у суботу вранці Володимир Зеленський почав робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською. Це перший візит президента України до Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Водночас прем'єр Швеції Ульф Крістерссон був у Києві в лютому цього року.