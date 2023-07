Шведський уряд схвалив нову стратегію співпраці з Україною у сфері відновлення й реформ на 2023-2027 роки, яка передбачає виділення близько 522 млн євро, що є найбільшою в історії Швеції двосторонньою стратегією сприяння розвитку. Про це повідомив уряд Швеції в понеділок, 17 липня, пише «Європейська правда».

«Ми робимо важливий крок, щоб забезпечити надійну та довгострокову підтримку для відновлення України. Це зміцнить стійкість і демократичний розвиток України, що зміцнить здатність країни протистояти повномасштабному вторгненню Росії», – зазначив міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Юган Форсселл.

Стратегія охоплює п’ять сфер підтримки:

У шведському уряді зазначають, що через рік після повномасштабного російського вторгнення вартість реконструкції та відновлення України на 2023-2033 роки оцінювалася в 411 млрд доларів США.

Президент України Володимир Зеленський подякував Швеції за ухвалення стратегії з відбудови.

«Щиро вдячний уряду Швеції за схвалення Стратегії відновлення України на 2023-2027 роки на загальну суму 522 млн євро. Інфраструктура, зелений розвиток, підприємництво, розмінування та підтримка демократії є ключовими сферами нашого післявоєнного відновлення. Дякую, Швеція, за щиру солідарність. Разом до перемоги!», – написав президент у Twitter.

