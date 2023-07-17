США нададуть ще понад 500 млн доларів на гуманітарну допомогу українцям
Гроші підуть на підтримку переселенців, продовольство, та медичне обслуговування
Після підриву Каховської ГЕС, на тлі «ескалації нападів Росії на цивільне населення», а також через «загострення гуманітарних потреб» українців агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить понад 500 млн доларів додаткової гуманітарної допомоги для українців, які постраждали від повномасштабної російської агресії. Про відповідне рішення голосила адміністраторка USAID Саманта Павер у понеділок, 17 липня, під час свого візиту до Києва, повідомляє прес-служба агентства.
Кошти спрямують на підтримку українців, що постраждали внаслідок війни, у тому числі й внутрішньо переміщених громадян. Зокрема, фінанси забезпечать продовольчу допомогу, медичне обслуговування, притулок, питну воду та грошову підтримку.
NEWS: @USAID is providing $500M+ in additional emergency assistance to help people in #Ukraine affected by Russia’s full scale invasion.— USAID's Bureau for Humanitarian Assistance (@USAIDSavesLives) July 17, 2023
The new funding bolsters support for displaced and other war-affected people through food aid, health care, shelter, and more.
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Гуманітарна допомога надаватиметься через ООН та неурядові організації.
За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад 9 тис. і поранено близько 16 тис. мирних жителів; по всій Європі налічується близько 6 млн українських біженців.
Після оголошення про гуманітарну допомогу, загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Вашингтоном Україні з моменту початку повномасштабної війни, перевищить 2,6 млрд доларів. Допомога по лінії USAID перевищить 1,9 млрд доларів.