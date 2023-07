Після підриву Каховської ГЕС, на тлі «ескалації нападів Росії на цивільне населення», а також через «загострення гуманітарних потреб» українців агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить понад 500 млн доларів додаткової гуманітарної допомоги для українців, які постраждали від повномасштабної російської агресії. Про відповідне рішення голосила адміністраторка USAID Саманта Павер у понеділок, 17 липня, під час свого візиту до Києва, повідомляє прес-служба агентства.

Кошти спрямують на підтримку українців, що постраждали внаслідок війни, у тому числі й внутрішньо переміщених громадян. Зокрема, фінанси забезпечать продовольчу допомогу, медичне обслуговування, притулок, питну воду та грошову підтримку.

NEWS: @USAID is providing $500M+ in additional emergency assistance to help people in #Ukraine affected by Russia’s full scale invasion.



The new funding bolsters support for displaced and other war-affected people through food aid, health care, shelter, and more.



