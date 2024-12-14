Під час виконання бойового завдання загинув український льотчик

У суботу, 14 грудня, під час виконання бойового завдання загинув український льотчик. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомили у Повітряних силах, загиблий – льотчик 299-ї бригади тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Зазначається, що пілот «бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту».

«Пілоти тактичної авіації Повітряних сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій...», – наголосили у Повітряних силах.

Зазначимо, що ім’я загиблого пілота у Повітряних силах не назвали. Однак, там закликали підтримувати українських військових та пообіцяли помститися за кожного загиблого українця.

Відомо, що 299 бригада тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ дислокується у Миколаєві Миколаївської області. Додамо, що вдень 14 грудня російські пропагандисти заявляли, що на Херсонщині збили штурмовик Су-25 Повітряних сил ЗСУ.