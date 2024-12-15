Смертельна ДТП на трасі в селі Чижиків біля Львова

У неділю, 15 грудня, на трасі Львів – Тернопіль у селі Чижиків Підберізцівської громади поблизу Львова сталася смертельна ДТП за участі вантажівки, мікроавтобуса та легковика BMW. В аварії загинули семеро пасажирів мікроавтобуса, ще трьох постраждалих учасників ДТП госпіталізували до лікарні. Траса частково перекрита для руху транспорту. За даними поліції, аварію спричинив 23-річний водій BMW, якого затримали п’яним.

Як повідомили в патрульній поліції, смертельна аварія сталася над ранок неділі на 105 кілометрі дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська поблизу села Чижиків.

«Є, на жаль, травмовані і загиблі. Одна смуга для руху перекрита – забезпечене реверсне регулювання. Патрульні пліч-о-пліч з іншими службами допомагають усувати наслідки ДТП», – сказано в повідомленні.

Смертельну аварію спричинив 23-річний водій BMW, який виїхав на зустрічну смугу

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.

Оновлено. У поліції Львівщини уточнили, що близько 5:30 на трасі зіткнулися автомобілі BMW, автопоїзд DAF та мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Унаслідок ДТП загинули семеро людей – пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються. Крім того, троє осіб було травмовано – 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова – їхні діагнози уточнюють.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Оновлено на 11:00. За даними поліції Львівщини, cмертельну аварію спричинив 23-річний водій BMW, мешканець Львівського району, який виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події.

Згодом винуватця ДТП затримали. За попередніми даними, в момент затримання він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські призначили експертизу. Також вирішують питання про перекваліфікацію злочину.