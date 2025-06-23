Водій втік з місця масштабної аварії

Суд виніс вирок у справі наймасштабнішої за останнє десятиліття ДТП з вісьмома загиблими на Львівщині. 25-річного водія покарали на 10 років увʼязнення, його 31-річний пасажир отримав умовний термін. Про це повідомили 23 червня у Львівській обласній прокуратурі.

«Водієві призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років, пасажирові – 5 років ув’язнення з іспитовим строком 3 роки», – вказано у повідомленні.

За інформацією сторони обвинувачення, водій, 25-річний мешканець Львівського району, був за кермом у стані сп’яніння – 1,19% проміле. Йому інкримінували порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення в небезпеці. Пасажиру, 31-річному мешканцю Львівського району, – ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Вирок виніс 20 червня Пустомитівський районний суд. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, аварія трапилася 15 грудня 2024 року на автодорозі Рава-Руська – Львів поблизу села Чижиків Львівського району. Водій BMW виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом DAF. Внаслідок цього вантажівка у некерованому стані виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, в якому перебували пасажири. Тоді загинули водій буса та семеро його пасажирів, серед яких одна неповнолітня. Водія автопоїзда та ще одного пасажира мікроавтобуса шпиталізували з травмами. Після ДТП водій разом із пасажиром втекли з місця події, залишивши автомобіль на узбіччі. Слідчі їх затримали і довели, що водій BMW перебував у стані алкогольного сп’яніння.