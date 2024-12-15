24-річна Рената Дзігасова поверталася з-за кордону додому в Тернопіль

У неділю зранку, 15 грудня, у масштабній ДТП поблизу Львова загинула 24-річна Рената Дзігасова – донька відомої української співачки та телеведучої Ірини Борисюк та українського борця, тренера збірної України Артура Дзігасова. Про це повідомили на сторінці Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького, де навчалася Рената.

«Непоправне горе увірвалось у життя нашої колеги Ірини Борисюк. Сьогодні трагічно загинула в автокатастрофі її донька, випускниця нашої школи – Дзігасова Рената (10.04.2000 р.н.)», – йдеться в повідомленні школи.

За даними тернопільського видання «20 хвилин», Рената поверталася з-за кордону додому. Дівчина виявилася однією із семи загиблих пасажирів мікроавтобуса, який потрапив у ДТП у селі Чижиків поблизу Львова.

За словами подруги, яка поспілкувалася із журналістами, Рената впродовж останніх років проживала і працювала за кордоном. Молода й талановита скрипалька разом з оркестром гастролювала, а коли виступи закінчилися, поїхала додому, в Україну, аби різдвяні свята провести з рідними.

Нагадаємо, у неділю близько 5:30 ранку на трасі Львів – Тернопіль сталася потрійна аварія за участі фури, мікроавтобуса та легковика BMW, в якій загинули семеро пасажирів мікроавтобуса, ще троє учасників ДТП госпіталізовані в реанімацію. За даними поліції Львівщини, аварію спричинив 23-річний водій BMW, який виїхав на зустрічну смугу. Він був у нетверезому стані.