Винуватця ДТП арештували без права внесення застави

У понеділок, 16 грудня, суд обрав запобіжні заходи 24 річному водію автомобіля BMW, який напередодні в нетверезому стані вчинив масштабну ДТП на трасі Львів – Тернопіль, у результаті якої загинули семеро людей і ще троє були травмовані. Також запобіжний захід обрали 31-річному пасажиру BMW, який разом із водієм втік з місця аварії і не надав допомогу постраждалим.

Як розповіли в поліції та прокуратурі Львівщини, водію BMW суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а пасажиру – тримання під вартою із альтернативою застави.

На лаві підсудних опинився і 31-річний пасажир BMW, який разом з водієм втік з місця аварії

Нагадаємо, 15 грудня вранці 24-річний водій BMW, мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF. Після цього тягач у некерованому стані врізався у мікроавтобус Mercedes Sprinter. У результаті всі транспортні засоби з’їхали в кювет. Водій легковика разом із пасажиром покинули авто та втекли.

Внаслідок аварії загинули 23-річний водій мікроавтобуса, мешканець Рівненщини, та шестеро його пасажирок віком від 17 до 55 років. Ще троє постраждалих у важкому стані перебувають в лікарні: 45-річний водій DAF, мешканець Львівської області, та двоє пасажирів Mercedes Sprinter – 23-річна жінка з Рівненщини і 39-річний мешканець Львівщини.

За даними слідства, водій BMW перебував у стані алкогольного сп’яніння. Винуватцю ДТП повідомили про підозру за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння) ККУ, яка передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до 10 років.

Також підозру отримав 31-річний пасажир BMW, який утік разом із водієм, не надавши допомогу потерпілим. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 136 (ненадання допомоги людині, яка перебуває в небезпечному для життя стані) ККУ. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.