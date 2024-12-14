Картини відомих художників зникли неподалік польського Перемишля

Польська поліція та прокуратура знайшла одне фото та 10 картин, які викрали у березні 2022 року в Перемишлі, коли їх транспортували з України до Швейцарії. Йдеться про роботи таких сучасних художників як Бенксі, Дем'єн Герст, Такасі Муракамі, Лінди Маккартні, Ши Сіньнін. Орієнтовна вартість картин становить майже 187 тис. доларів. Окружна прокуратура Перемишля у п'ятницю, 13 грудня, повідомила, що твори мистецтва належали українській компанії.

«Іноземні експерти, які спеціалізуються на мистецтві, 11 грудня 2024 року вдалось підтвердити автентичність картин. Всі 11 викрадених картин повернули власникам», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі невідомі деталі викрадення картин та компанію, якій вони належали. Польська прокуратура зазначила, що розслідування все ще триває.

Зазначимо, що картини, які через повномасштабне російське вторгнення евакуювали з України до Швейцарії, викрали неподалік Перемишля у ніч з 24 на 25 березня 2022 року. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом крадіжки зі зломом. У грудні 2022 року генеральні прокуратури України та Польщі у межах європейської програми Eurojust створили міжнародну слідчу групу, яка займалася пошуком викрадених творів мистецтва.

Додамо, що до групи слідчих входили прокурор Окружної прокуратури в Перемишлі, офіцери Головного управління поліції в Ряшеві та Варшаві, директор одного з департаментів Офісу генпрокурора України та працівники Нацполу.