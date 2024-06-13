Картину Яна Лінсена «Еліезер і Ребекка біля колодязя» викрали у 2005 році

Українські прикордонники допомогли знайти картину, яку ще 2005 року викрали з музею у Нідерландах. Це робота Яна Лінсена «Еліезер і Ребекка біля колодязя» 1629 року. Працівники Житомирського прикордонного загону отримали від іноземних колег інформацію про українця, який раніше виїхав до Польщі і шукав покупців для цього мистецького твору. Його затримали, а картину вилучили. Нідерландський музей від 2014 року відстежує долю вкрадених творів мистецтва, які несподівано виявили в Україні. Військові АТО виявили їх на дачі соратника Януковича.

«Ця картина виняткової цінності. Вона багато років перебувала в розшуку Інтерполу, адже 9 січня 2005 року була викрадена із голландського Вестфрізького музею. Тоді загалом зникли 24 картини, а також 70 срібних експонатів. Багато з них досі вважаються зниклими безвісти», – розповіли 12 червня у ДПСУ.

Українські прикордонники перевірили інформацію про громадянина України, передали її польським колегам, які разом з представниками Королівства Нідерландів викрадений витвір мистецтва вилучили. Українця затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді трьох місяців арешту. Розслідування у справі веде окружна прокуратура Кракова.

Західнофрізький музей у Горні (Нідерланди)

Ян Лінсен – нідерландський художник XVII ст. Його картину разом з 23 іншими та 70 предметами зі срібла XVII-XVIII століть викрали у 2005 році із Західнофризького музею в Горні на півночі Нідерландів. Через десять років нідерландський сайт NRC писав, що музей нарешті натрапив на слід вкрадених картин. До них звернулися військові АТО і повідомили, що виявили картини на віллі друга Януковича.

«Десять років твори мистецтва, викрадені з музею Вестфріз у 2005 році, не можна було відстежити. Цього літа вони несподівано опинилися в Україні. Заступник командира добровольчого батальйону ОУН, що воює на сході України з росіянами, Борис Гуменюк повідомив, що ці твори мистецтва у нього. Їх знайшли на віллі, яка належить друзям колишнього українського президента, що має зв’язки з Путіним», – розповіли на пресконференції 2015 року директор музею Вестфріз у місті Горн Ад Ґердінк та артдетектив Артур Бранд.

Українці звернулися до посольства Нідерландів у Києві, стверджуючи, що вони мають всі викрадені твори мистецтва і хочуть передати їх до Нідерландів. Вони попросили винагороду за знахідку, але нідерландські мистецтвознавці зазначили, що оцінена вартість картин дуже переоцінена, оскільки вони десять років зберігалися у поганих умовах. Переговори продовжили на дипломатичному рівні і справу передали Інтерполу.

Щонайменше одну з втрачених картин повернуть у музей в Горні

З повідомлення Держприкордонслужби не зрозуміло, кого саме затримали у Польщі – ним може бути колекціонер, який у невідомий спосіб отримав картину Яна Лінсена. Відповідно до інформації з Вікіпедії, Борис Гуменюк брав участь обороні Бахмута. З кінця грудня 2022 року вважається зниклим безвісти, можливо, потрапив у полон.