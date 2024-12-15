В російському Ульяновську підірвали залізничне полотно

Головне управління розвідки міноборони України повідомило про підрив залізничного полотна в Росії. Об'єкт логістики росіяни використовували для ведення війни проти України. Про це у неділю, 15 грудня, повідомили українські розвідники.

За даними української розвідки, вибух стався у суботу, 14 грудня, у Залізничному районі міста Ульяновск, на лінії неподалік річки Свіяґа, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та моторного заводу.

«Процес послаблення об’єктів логістики, які Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває. ГУР МО України нагадує – за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата!», – наголосили розвідники.

Додамо, що російський Ульяновск розташований за понад 1500 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, 14 грудня українська розвідка повідомила про успішну операцію Краснодарському краї Росії. Там на аеродромі українські військові знищили винищувач Су-30, а також три російські залізничні локомотиви.

До слова, 29 листопада розвідники повідомили про знищення російського радіолокаційного комплексу «Зоопарк-1», який коштує понад 20 млн доларів. Комплекс знищили бійці підрозділу «Крила» за допомогою FPV-дронів.