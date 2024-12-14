Напередодні Різдва українці збираються на святкову вечерю у колі найрідніших та співають колядки. Якщо передсвяткові клопоти забирають у вас занадто багато часу і думка про 12 святкових страв для вас не є такою радісною, то на допомогу прийдуть ваші улюблені кафе та ресторани. Львівські заклади відзначаються своєю гостинністю, а перед святами підготували особливі пропозиції на доставку.

Святкова кутя, рибка, борщик чи грибна юшка, вареники, вушка, узвар, пампушки… Обирайте своє меню з пісних страв та мерщій замовляйте доставку. Перелік ресторанів укладений від найдорожчої до найдешевшої пропозиції.

Кафе «Єрусалим»

Сімейне кафе єврейської кухні «Єрусалим» пропонує набір пісних страв для різдвяної вечері. Набір розрахований для шести людей та вартує 6,5 тис. грн. До різдвяної вечері входять такі страви:

Кутя - 700 гр

Узвар - 1,5 л

Дзьобачки - 500 гр

Асорті форшмаків - 600 гр

Короп фарширований - 6 шт/800 гр

Цвіклі - 200 гр

Питний борщик на буряковому квасі - 1, 5 л

Вушка з міксом грибів та чорносливом (білі, лисички, глива, печериця) - 450 гр

Вареники з картоплею - 1 кг

Голубці з пшоном та міксом грибів в савойській капусті - 720 гр

Грибна мачка (пісна) - 1 л

4 пампухи з маком, 4 з ружею, 4 з вишнями

Різдвяна вечеря від кафе «Єрусалим»

Контакти для замовлення. Зробити замовлення можна до 20 грудня, кількість замовлень обмежена.

«Гуцульський двір»

Ресторан української кухні «Гуцульський двір» пропонує різдвяну вечерю для 5 людей, вартістю 4,2 тис. грн. Страви обіцяють готувати за традиційними рецептами. До набору входить:

Кутя - 0,5 кг

Пампухи асорті (повидло, мак, вишня, рожа) - 10 шт.

Юшка грибна або Борщ пісний - 1,0 л

Вушка з грибами - 0,5 кг

Вареники асорті (картопля, гриби, капуста) - 1,0 кг

Підлива з білих грибів - 0,5 кг

Голубці з картоплі або Пшоняні з грибами - 1,0 кг

Риба смажена (філе хека) - 0,4 кг

Оселедець маринований з цибулею - 0,3 кг

Салат Косівський (квасоля, гриби, овочі) - 0,5 кг

Сливи мариновані - 0,2 кг

Узвар - 2,0 л

Маківник - 1 шт.

Плетенка - 1 шт.

Святкові страви від «Гуцульського двору»

Будь-яку із цих страв можна замовити також окремо від набору.

Контакти для замовлення, забронювати набір святкових страв можна до 18:00 20 грудня.

«Кумпель»

Різдвяне меню від ресторації «Кумпель» має вагу аж 8 кілограм, його вартість – 4000 грн. До пісного набору страв входять:

Кутя традиційна, 500 грам

Грибна юшка із сушених білих грибів, 1000 мл

Пиріг з картоплею та гречкою, 800 грам

Пісні вареники з капустою та картоплею, 500 грам

Пісні вареники з картоплею та грибами, 500 грам

Пісні голубці з картоплею та лляною олією, 500 грам

Мачка з сушених білих грибів, 300 грам

Капуста тушкована, 600 грам

Вінегрет, 500 грам

Оселедець в цибулевому маринаді, 500 грам

Бурячки копчені з хроном, 200 грам

Короп смажений на хрустко, 800 грам

Пампушки з маком/рожею, 8 шт

Узвар – 1л

Контакти для замовлення.

«Голодний Микола»

Ресторан української кухні «Голодний Микола» підготував набір із пісних страв приблизною вагою у 5 кг. Вартість такого набору становить 3500 грн з доставкою у межах Львова. До меню входять:

Кутя

﻿﻿﻿Салат з квасолі та печериць

Філе білої риби в кисло-солодкому маринаді

Наш легендарний оселедець маринований із цибулею

﻿﻿﻿Карпатська грибова юшка з домашньою локшиною

Філе пструга з печеними овочами

Пісні Різдвяні вареники з картоплею та сушеними білими грибами

Смажена цибулька до вареничків

Пісні голубчики з тертою бульбою

﻿﻿﻿﻿Пісна підпалка з білими сушеними грибочками

﻿﻿﻿﻿Яворівський пиріг

Пампушки з маком та рожею

Узвар

Асорті традиційних галицьких пляцків

Набір від «Голодного Миколи»

Контакти для замовлення, на самовивіз діє знижка 10%. Доповнити головний набір можна пампухами та випічкою. Кількість замовлень обмежена.

Медовий ресторан «Вулик»

Ресторан домашньої їжі «Вулик» підготував набір пісних страв до різдвяного столу. Вартість набору становить 3300 грн, до нього входять такі страви:

Кутя (400 грам)

Пампушки з маком та рожою (4 штуки);

Хек смажений в клярі (400 грам)

Оселедець на печеній картоплі та фаршмак в корзинках (250 грам)

Скумбрія печена на дровах (350 грам)

Грибочки з бочки (200 грам)

Салат Вінегрет (400 грам)

Борщ з грибними вушками або Юшка з білих грибів (1000 грам)

Вареники з картоплею та цибулькою (400 грам)

Вареники з капустою та грибочками (400 грам)

Голубці з тертою бульбою (500 грам)

Мачанка з білих грибів (400 грам)

Тушкована капуста з фасолькою

Узвар 1 л

Різдвяна медовуха 0,5 л

Набір від ресторану «Вулик»

Контакти для замовлення, бронювати набори можна до 22 грудня.

Кафе «Інші»

Львівське кафе «Інші», шефом якого є Євген Клопотенко, пропонує замовити різдвяний сет із 12 пісних страв загальною вагою 6,1 кг. Вартість меню становить 3100 гривень і у нього входять такі страви:

Червоний борщок за галицьким рецептом (600 г)

Крем з квасолі яськи та білих грибів (250 г)

Маринація з урожаю нашої ферми (150 г)

Оселедець з печеною картоплею (240 г)

Салат із буряка з хроном (190 г)

Салат з печеними яблуками (240 г)

Малий сом, печений в духмяних травах (1200 г)

Голубці, як треба: з картоплею і грибами (500 г)

Вареники з капустою (500 г)

Пухкі пампухи з маком і сливою (400 г)

Різдвяна кутя з маринованими яблуками (500 г)

Хліб до святечного столу (350 г)

Компот з копченої груші (2 л)

Сет від кафе «Інші»

Окремо також можна замовити набір пампухів: 6 штук – 575 грн. До набору входять по два пампухи з вишнями, маком і сливами, шоколадом і чорницями.

Контакти для замовлення.

Ресторан «На озері»

Ресторан «На озері» пропонує набір із 12 пісних страв для чотирьох людей за 3010 грн, або ж можна обрати будь-які страви та замовити їх окремо, а не набором. Ресторан пропонує такий перелік страв, поруч із вагою вказана ціна для охочих замовити страви окремо від набору:

Кутя – 400 г – 160 грн

Пампушки – 4 штуки – 90 грн

Риба фарширована – 1 кг – 550 грн

Вінегрет – 400 г – 200 грн

Філе хека – 400 г – 320 грн

Оселедець – 200 г – 240 грн

Голубці пісні – 400 г – 240 грн

Підлива з білих грибів – 400 г – 310 грн

Вареники з капустою та картоплею – 200/200 г – 260 грн

Пісний борщ із вушками – 1,2 л – 320 грн

Капуста тушкована з квасолею і грибами – 400 г – 180 грн

Узвар – 1 л – 140 грн

Набір від ресторану «На озері»



Замовлення можна зробити за телефоном 098 035 7678, соцмережі. Передзамовлення страв можливе до 23 грудня.

«Підпільний Кіндрат»

Ресторація галицької кухні «Підпільний Кіндрат» пропонує придбати набір із пісних страв, який розрахований від 4 до 6 людей. До цього набору вартістю 2700 грн входить:

Короп фарширований лососем – 300 грам

Хек смажений в клярі та цвітна капуста в клярі – 300/200 грам

Оселедець т а скумбрія з крокетами та ікрою щуки – 140/120 грам

Печериці мариновані – 200 грам

Тарталетки з масляною рибою та червоною ікрою – 6 штук

Салат Вінегрет – 450 грам

Салат Шуба – 400 грам

Борщ пісний з грибам – 1000 грам

Вушка з грибами – 300 грам

Мачанка з білих грибів підбита сметанкою – 250 грам

Вареники з капусти, грибів та картоплі – 800 грам

Кутя – 400 грам

Пампушки з маком та трояндою 6 штук

Узвар – 1000 грам

У подарунок до замовлення йде пляшка настоянки

Набір від «Підпільного Кіндрата»

Замовлення можна зробити за телефоном 098 035 7678, соцмережі.

Мережа !FEST

Команда «Холдингу емоцій «!FEST» приготувала своє пісне меню із 12 страв до різдвяної вечері. Вага набору становить 3,8 кг та літр узвару. До набору вартістю 2190 гривень входять такі страви:

вареники з картоплею заморожені – 0,5 кг

вареники з капустою заморожені – 0,5 кг

вушка з грибним паштетом заморожені – 250 г

грибна підливка – 500 г

гриби мариновані – 300 г

борщ – 900 мл

оселедець маринований – 200 г

тушкована капуста – 200 г

6 пампухів – 330 г

кутя – 500 мл

узвар – 1 л

часник

Набір пісних страв від «!FEST»

В подарунок до кожного набору входить свічка з вощини. Окремо можна замовити пампухи, кутю, медівник, халу.

Контакти для замовлення. На різдвяний набір страв діє 10% знижки на самовивіз. Замовлення можна робити до 21 грудня, кількість наборів обмежена.

«Родинна ковбаска»

Мережа «Родинна ковбаска» підготувала набір різдвяних страв за 1990 грн. До набору входять 10 пісних страв, він розрахований на шістьох людей та складається із:

Кутя – 500 г

Вареники з капустою – 500 г

Вареники з картоплею – 500 г

Грибна підливка – 350 г

Голубці з картоплею - 500 г

Оселедець з маринованою цибулею – 250 г

Філе риби обсмажене в борошні – 300 г

Вінегрет – 500 г

Пампухи – 6 шт

Хліб з сухофруктами – 1 шт

Набір від «Родинної ковбаски»

Контакти для замовлення.

Ресторан-кондитерська «Багет»

Ресторан-кондитерська «Багет» пропонує для львів’ян набір із різдвяних страв, який розрахований на чотирьох людей. Вартість набору – 1900 гривень, до нього входять такі страви:

Узвар 1 л

Борщок 0,8 л

Кутя 0,5 кг

Грибна юшка 0,8 л

Оселедець 0,2 кг

Вареники з картоплею 0,5 кг

Вареники з капустою 0,5 кг

Мачанка 0,4 кг

Пампухи 4 шт

Вінегрет 0,6 кг

Яворівський пиріг 0,5 кг

Риба смажена (хек) 0,4 кг

Набір від ресторану «Багет»

Замовлення можна зробити за телефоном – 097 077 57 75, соцмережі.

La п’єц

Доставка їжі La п’єц пропонує свій різдвяний набір пісних страв (і ні, тут немає піци). Вартість меню для двох людей вагою 4,2 кг становить 1490 грн. До святкового меню входять такі страви:

Кутя – 300 грам

Борщок з вушками – 775 грам (2шт)

Вареники з картоплею – 300 грам

Голубці з картоплею – 300 грам

Грибна підлива – 350 грам

Тушкована капуста – 300 грам

Салат з квасолі – 200 грам

Хек смажений з кунжутом – 200 грам

Оселедець з цибулею – 100 грам

Гриби мариновані – 100 грам

Пампухи з маком та вишнею – 240 грам (4шт)

Узвар – 1 літр

Набір від La п’єц

Усі страви з різдвяного меню можна також замовити окремо у потрібній вас кількості.

Контакти для замовлення.

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У рубриці «Рецепти» на сайті ZAXID.NET є різноманітні пісні страви, які ви можете приготувати у себе вдома: рецепти пампухів, пісних голубців, салати, паштет з квасолі та ще багато цікавого.