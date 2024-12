Зимові свята мають свою унікальну атмосферу казки та єдності. Сім’ї збираються за святковим столом, колядують, діляться гостинцями та запрошують у гості близьких. У Львові традиційно відбуватиметься чимало подій, долучитись до яких може кожен. У ці святкові дні також варто не забувати про наших захисників, завдяки яким у цей час ми можемо почуватись у безпеці.

ZAXID.NET зібрав велику програму святкових подій з нагоди Різдва 2024: вистави, екскурсії, спільні колядування, концерти, фестиваль, різдвяний Дідух, шопка та багато іншого.

5 грудня біля Оперного театру у Львові засвітили головну ялинку міста. Дерево заввишки 16 метрів місту подарувала сім’я Ярослава та Ганни Підвірних зі села Бірки. На верхівці ялинки, замість зірки буде протитанковий «їжак». Це одна з основних туристичних локацій.

Головна ялинка Львова (фото Марії Масюк / ZAXID.NET)

6 грудня у Львові запрацювала особлива різдвяна пошта у Палаці Бандінеллі (площа Ринок, 2), де у XVII столітті було започатковано класичну пошту європейського зразка. Львів’яни і гості міста зможуть придбати різдвяні листівки та відправити у будь-який куточок світу, підтримавши таким чином збір «Зброєносці».

Із 13 грудня по 13 січня у Домі Франка, що на вул. Івана Франка, 150, відбудеться виставка «Візерунки Різдва», присвячена атрибутиці українського Різдва: павук, зірка, витинанка, свічники та давній одяг. Деталі.

У Домі Франка також буде кілька різних майстер-класів, присвячених різдвяній тематиці: малюнок на склі, виготовлення різдвяного павук, розпис ялинкової кульки та пряників. Деталі та вартість шукайте на сторінці музею.

Графік майстер-класів в Домі Франка

18 грудня у Львівському органному залі лунатимуть колядки у виконанні Галицького академічного камерного хору під дириґуванням Василя Яциняка та Богдана Притули. Деталі та вартість.

18 грудня в клубі на !FESTrepublic відбудеться концерт Christmas Songs від Kyiv Jazz Quintet. У програмі — знамениті композиції від легендарних джазових виконавців, зокрема Френка Сінатри, Нета Кінґа Коула та Елли Фіцджеральд. Деталі та вартість.

19 грудня-10 січня студенти Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка виконають у органному залі концерт «Нової різдвяної музики Львова». Деталі та вартість.

Із 20 грудня до 2 січня у органному залі також є можливість послухати колядки у виконанні хору «Гомін». Деталі та вартість.

Фото Романа Балука з відкриття шопки у 2023 році

20 грудня о 17:00 на площі Ринок відкриють міську різдвяну шопку. Львівська різдвяна шопка є незмінною для міста вже 10 років, її зробив Антон Лубій – майстер роботи по дереву, соліст гурту «Йорий Кльоц», який зараз захищає Україну у боротьбі з Росією. Сценка шопки складається із семи двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова, також є колиска з маленьким Ісусиком, і ангеликами на фасаді шопки.

21 та 28 грудня у музеї імені Соломії Крушельницької гості заходу разом з учасниками хору «Гомін» співатимуть улюблені колядки. Деталі та вартість.

22 грудня усіх охочих запрошують заколядувати з брас-ансамблем Луганської обласної філармонії у Львівському органному залі. Деталі та вартість.

Із 23 по 30 грудня у Львівському органному залі лунатиме різдвяна органна музика при свічках. Деталі та вартість.

У переддень Різдва, 24 грудня о 12:00, на площі Ангелів біля Гарнізонного храму встановлять головного дідуха Львова. Відкриття дідуха у Львові традиційно стартує з ходи від міської Ратуші. До події долучаться представники влади і духовенства, захисники України та юні колядники.

Фото Романа Балука

Різдво у Львові не відбувається без фестивалю «Велика коляда». Цьогоріч «Велика коляда» має ім’я «полтавської», а серед учасників будуть 34 колективи зі Львова, Львівщини, а також різних куточків України. Триватиме фестиваль 18 днів – з 25 грудня 2024 року до 12 січня 2025 року, а завершиться заключним гала-концертом у храмі Пресвятої Євхаристії УГКЦ (пл. Музейна, 3).

25 грудня у львівській опері Злата Огнєвіч виступить із «Різдвяним концертом», окрім своїх хітів, співачка виконає також і колядки. Деталі та вартість.

26 та 27 грудня у Львові проводитимуть великі різдвяні екскурсії. Спеціально до свят найкращі екскурсоводи Львова створили новий тематичний екскурсійний маршрут центральними вулицями міста. Одночасно кілька груп розійдуться містом, щоб не лише дізнатися багато цікавого, а щоб поколядувати, спробувати чай та смаколики. За два дні на екскурсію зможе потрапили 160 людей. Про запис на екскурсію повідомлять додатково на сайті Львівської міської ради.

26 грудня у Центрі Довженка відбудеться великий родинний концерт Оксани Білозір. Деталі та вартість.

27 грудня о 17:00 та 18:30 усіх охочих запрошують на виставу «Різдвяна молитва» на північній стороні площі Ринок та різдвяний концерт-виставу «Джереґеля. Коляда» у дворику Ратуші.

27 грудня у львівській національній філармонії відбудеться концерт «Різдво по-львівськи». Гостей чекають українські колядки у нових хорових аранжуваннях у виконанні Галицького камерного хору «Євшан», гурт Rockoko та інше. Деталі та вартість.

27 грудня у Центрі Довженка з концертом «Наше Різдво» виступить Наталка Карпа. Деталі та вартість.

Фото Романа Балука з поля почесних поховань у Львові

28 грудня на Личаківському кладовищі лунатиме скорботна коляда. В такий спосіб спільно з родинами полеглих захисників та захисниць можна подякувати тим, хто ціною власного життя зробив можливим святкування Різдва вдома.

30 грудня у Львівській опері звучатимуть різдвяні композиції легендарного Френка Сінатри у виконанні Павла Ільницького та у супроводі Big Swing Band. Зокрема лунатимуть: “Let It Snow!”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “Jingle Bells”, “White Christmas”, “The Christmas Song” та інші святкові хіти. Деталі та вартість.

30 грудня відбудеться фестиваль «Спалах різдвяної зірки». В межах фестивалю центром міста пройде хода звіздарів.

6 січня у театрі імені Марії Заньковецької відбудеться різдвяний вертеп від ТНМК. Деталі та вартість.