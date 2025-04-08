Руслан Омаралінов воював у складі 234-го псковського десантно-штурмового полку

Сили оборони України ліквідували військового Руслана Омаралінова, який у складі 234-го псковського десантно-штурмового полку знущався з українців на Київщині у 2022 році. Про це у вівторок, 8 квітня, повідомили російські ЗМІ та Бучанська міська рада.

Російський портал «Псковкая губерния» з посиланням на родичів Омаралінова пише, що військовий нібито загинув на території Бєлгородської області унаслідок обстрілу.

Водночас Бучанська міська рада зазначає, що його було ліквідовано під час бойових дій на території України.

«Цей військовий злочинець безпосередньо брав участь у вбивствах цивільних осіб, терорі, мародерстві та інших воєнних злочинах проти українського народу у Бучі, Бородянці та інших населених пунктах Київської області», – йдеться у дописі.

Відомо, що Омаралінов народився в Казахстані. На початку повномасштабного вторгнення він воював в Україні у складі 234-го російського десантно-штурмового полку. У 2022 році Служба безпеки України скерувала до суду матеріали щодо нього. Йому оголосили підозру за порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, слідчі вважають, що він разом з іншими військовослужбовцями знущався з мешканців Ірпеня, погрожував вбивством та розстрілом. Під час незаконного утримання в підвалі 9 цивільних, Омаралінов знущався з них, відмовляючи в їжі та питній воді.

Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що Сили оборони України ліквідували командира загону БпЛА спецпідрозділу «Ахмат» з позивним «Амур». Спецпідрозділ «Ахмат» підпорядковується особисто голові Чеченської республіки Рамзану Кадирову.