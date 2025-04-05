Ймовірно, бойовик помер у Курській області

Сили оборони України ліквідували командира загону БпЛА спецпідрозділу «Ахмат» з позивним «Амур». Спецпідрозділ «Ахмат» підпорядковується особисто голові Чеченської республіки Рамзану Кадирову. Про загибель бойовика повідомив командир підрозділу Апті Алаудінов.

«Командир, що пішов у вічність! Командир небесних військ БпЛА із позивним “Амур”. Спочивай зі світом, брате. Бути воїном – жити вічно», – написав Апті Алаудінов.

Як зазначає «Мілітарний», кадирівський загін БпЛА використовує FPV-дрони, зокрема оптоволокні, а також дрони-камікадзе «Молнія-2» та розвідувальні дрони Supercam. За даними російських ЗМІ, в одному з інтерв’ю ліквідований «Амур» заявляв про необхідність «продовжувати боротьбу до останнього».

Зазначимо, що Апті Алаудінов не повідомив обставин, за яких помер «Амур». Однак відомо, що у серпні 2024 року спецпідрозділ «Ахмат» направили у Курську область напередодні наступу ЗСУ. Ймовірно, бойовик помер на Курщині.

Додамо, що спецпідрозділ «Ахмат» звинувачували у тому, що чеченські бійці втекли зі своїх позицій на Курщині, залишивши солдатів-строковиків. Командир «Ахмату» Апті Алаудінов виправдовувався, що нібито українські військові просто пройшли повз опорні пункти «Ахмата», не вступаючи в бій.

Нагадаємо, у серпні 2024 року проєкт «Хочу жить» показав полонених «кадирівців», яких захопили у тилу росіян біля Курська. Бойовики намагалися втекти, щоб уникнути полону.