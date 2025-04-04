Момент підриву бронемашини з «кадирівцями»

У четвер, 3 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув бронеавтомобіль з екіпажем «кадирівців». Щонайменше п’ятеро людей загинули, повідомили у п’ятницю, 4 квітня, у пресслужбі ГУР.

Вибух пролунав 3 квітня на околицях Мелітополя у Запорізькій області. Внаслідок вибуху ліквідований броньований автомобіль «Тігр» російських окупантів. У машині перебував російський екіпаж та десант окупаційного підрозділу «Ахмат Восток». Зазначимо, екіпаж бронеавто складає дві людини, а десант – від чотирьох до шістьох.

«Втрати ворога склали щонайменше п’ять “кадировців”», – повідомили у пресслужбі ГУР.

На фото, оприлюднених розвідниками, видно момент вибуху бронеавтомобіля, а також подальшу пожежу на місці ліквідації авто.

Нагадаємо, 23 березня у тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани знищили російську базу-стоянку з боєкомплектом. Внаслідок пожежі згоріли кілька машин та боєзапас окупантів у районі «Правий берег». Розташування стоянки рух опору дізнався завдяки відео двох кавказьких блогерів – в Instagram вони не тільки виклали розташування бази, але і поширили деталі щодо її охорони.

У ніч на 29 березня рух опору на Херсонщині підпалили вантажівку російської армії, на якій був встановлений комплекс РЕБ. За попередніми даними, партизани знищили комплекс «Лорандіт».