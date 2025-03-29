Загоряння на базі окупантів відбулося 23 березня

У тимчасово окупованому Маріуполі місцеві партизани підпалили базу-стоянку російських солдатів, де ті зберігали свій боєкомплект. Про це повідомили у суботу, 29 березня, у пресслужбі Маріупольської міської ради.

За даними колишнього радника мера Маріуполя та голови організації «Центр вивчення окупації» Петра Андрющенка, підпал бази-стоянки окупантів стався ще 23 березня у районі «Правий берег». На відео, оприлюднених у групі «Маріуполь.Спротив» того дня, видно сильне задимлення поблизу гаражів та СТО.

За даними Андрющенка, партизани дізналися локацію стоянки росіян завдяки відео двох кавказьких блогерів – в Instagram вони не тільки виклали розташування бази, але і поширили деталі щодо її охорони.

«Повідомляється, що в результаті пожежі згоріли кілька транспортних засобів та будо знищено БК загарбників», – повідомили у пресслужбі Маріупольської міськради.

Нагадаємо, 20 березня у тимчасово окупованому Скадовську підірвали автомобіль російських окупантів. У машині перебували двоє офіцерів збройних сил Росії. До того, 19 березня, бійці ЗСУ завдали удару по російських солдатах, які переховувалися у дитячому таборі «Орлятко». Зазначається, що окупанти використовували цивільний об’єкт як місце для відновлення особового складу. Внаслідок українського удару загинули понад 10 росіян, ще кілька десятків зазнали поранень.